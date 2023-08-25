Тульский губернатор выразил соболезнования в связи с гибелью руководства ЧВК "Вагнер"

Алексей Дюмин назвал гибель этих людей "большой трагедией и потерей для страны"

ТАСС, 25 августа. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким состоявшим в ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и других пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося 23 августа в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Их гибель - большая трагедия и потеря для страны. На протяжении последних лет ЧВК "Вагнер" во взаимодействии с другими подразделениями Вооруженных сил РФ, силовыми структурами выполняла самые сложные боевые задачи в интересах России в разных частях мира", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Дюмин подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин отметил существенный вклад, который бойцы "Вагнера" внесли в общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. "Евгения Пригожина я знал как настоящего патриота, человека решительного и бесстрашного. Он много сделал для страны, и Родина его не забудет. Мы скорбим по погибшим в этой катастрофе, по всем бойцам ЧВК "Вагнер", павшим в ходе СВО", - добавил глава региона.