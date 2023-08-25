Еврейская община считает, что верующие-хасиды не должны быть "разменной монетой" для Киева

Паломничество хасидов в Черкасскую область Украины к могиле почитаемого ими праведника рабби Нахмана является очень важной заповедью для верующих-иудеев, отметил президент Международного фонда горских евреев "СТМЭГИ" Герман Захарьяев

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Паломничество хасидов в Черкасскую область Украины к могиле почитаемого ими праведника рабби Нахмана является очень важной заповедью для верующих-иудеев, и религиозные евреи не должны становиться разменной монетой в политических играх Киева. Такое мнение высказал ТАСС президент Международного фонда горских евреев "СТМЭГИ" Герман Захарьяев, комментируя заявления украинских властей о возможной отмене безвизового режима для израильтян и введении запрета на паломничество хасидов в Умань.

"Рабби Нахман - основатель брацлавского хасидизма, одного из самых популярных направлений иудаизма, и паломничество к его могиле в Умани - это очень важная "мицва" [заповедь] для хасидов. <...> Религиозные евреи не должны быть разменной монетой в политической игре, которую украинское руководство рискованно начало в отношении Израиля", - сказал Захарьяев.

Он обратил внимание также на то, что ежегодный приезд в Умань десятков тысяч верующих из Израиля приносит солидный доход и в городской бюджет, и для местных жителей, и запрет паломничества нанесет ущерб также интересам самих украинцев.

Ранее посольство Украины в Израиле опубликовало заявление, в котором утверждается, что Киев готов заблокировать въезд еврейских паломников-хасидов в украинский город Умань, "если не прекратится депортация украинцев из Израиля". Украинский посол в еврейском государстве Евгений Корнийчук в этой связи заявил, что Киев рассматривает возможность приостановки двустороннего соглашения о безвизовом режиме с израильской стороной.

В свою очередь посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что власти Израиля с начала года отказали во въезде в страну лишь 5,4% (около 2,5 тыс. человек) от общего числа (47 тыс.) украинцев, желавших пересечь границу. При этом, по словам Бродского, в большинстве случаев речь шла о борьбе с попытками нелегального трудоустройства на израильской территории.

В городе Умани в Черкасской области Украины находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава, которую ежегодно посещают десятки тысяч верующих евреев. Это паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана - еврейскому Новому году, который в этом году будет отмечаться с 15 по 17 сентября.