25 августа, 11:51

На Ставрополье с 2023 года начнут вручать награды почетным наставникам

Первые нагрудные знаки планируется вручить ко Дню учителя

СТАВРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Награда "Почетный наставник сферы образования" вводится в Ставропольском крае для педагогов, раскрывающих таланты учеников, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"С этого года начнем вручать награду "Почетный наставник сферы образования Ставропольского края". Ее получат учителя, которые наиболее эффективно и успешно помогают детям развиваться, раскрывать свои способности и таланты. Первые нагрудные знаки планируем вручить уже ко Дню учителя", - написал он по итогам краевой педагогической конференции.

На педагогической конференции на Ставрополье присутствовали и представители школ Антрацитовского района Луганской Народной Республики, с которым у региона заключено соглашение о сотрудничестве. "Обсудили задачи развития отрасли, подготовку к работе по новым образовательным стандартам. С этого года они вводятся по всей стране. В их внедрении будем помогать нашим побратимам - учителям Антрацитового района", - отметил Владимиров.

По информации краевого правительства, в 2022 году на Ставрополье построили три школы. В 2023 - 2024 годах планируется построить еще 12 школ. В прошлом году капитальный ремонт провели в 11 учреждениях, в этом году обновят 31 школу. 

Теги:
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСтавропольский край
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