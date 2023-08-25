Президент назвал этот бал красивым творческим проектом

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Петровского бала в Санкт-Петербурге, отметив, что этот бал является красивым творческим проектом. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Этот замечательный и по-настоящему красивый творческий проект обращает нас к ярким страницам отечественной истории, к традициям проведения знаменитых Петровских ассамблей", - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что участники бала обладают возможностью приобщиться к образцам оперного, эстрадного, джазового, а также хореографического искусства. Кроме того, как отметил глава государства, участники могут в полной мере насладиться "одухотворенной атмосферой праздничных торжеств".

"Уверен, что это большое, неординарное событие пройдет на высоком уровне, станет одним из значимых, запоминающихся мероприятий, организованных в год 320-летия основания северной столицы", - заключил Путин, пожелав всем успехов и всего наилучшего.

Петровский бал, призванный возродить петербургские бальные традиции, пройдет в Екатерининском дворце Царского Села 25 августа и соберет вместе музыкантов и деятелей искусства из разных стран.