Мишустин отметил вклад шахтеров в развитие экономики России

Премьер-министр обратил особое внимание правительства России к увеличению экспортного потенциала угольного комплекса

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера. Телеграмма опубликована на сайте правительства России.

"Благодаря труду шахтеров развивается экономика, стабильно работают предприятия и заводы, объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, обеспечивается национальная безопасность страны, благополучие миллионов россиян. Несмотря на внешние вызовы, отрасль продолжает наращивать темпы и объемы добычи, осваивать новые рынки", - говорится в поздравлении главы кабмина.

Премьер-министр отметил особое внимание правительства России к увеличению экспортного потенциала угольного комплекса. "Последовательно решаются задачи по расширению пропускной способности Восточного полигона, реализуются проекты БАМа и Транссиба, строятся портовые терминалы на перспективных направлениях, возводятся и модернизируются объекты генерации в Сибири и на Дальнем Востоке", - подчеркнул Мишустин.

Глава правительства выразил уверенность, что опыт, профессионализм, энергия и целеустремленность шахтеров и дальше будут являться залогом развития отрасли, помогут осуществить намеченные планы и добиться новых успехов. Он также добавил, что перед отраслью стоят масштабные задачи для обеспечения благоприятных условий труда на шахтах, разрезах и обогатительных фабриках, среди которых - внедрение системы государственного дистанционного мониторинга, применение риск-ориентированных подходов при организации контроля и надзора для снижения аварийных ситуаций. "Создается цифровая платформа, автоматизируются и роботизируются горные работы, повышается операционная эффективность производств. Особое внимание уделяется экологической безопасности, снижению негативного воздействия на окружающую среду", - отметил глава кабмина.

Мишустин пожелал работникам угольной промышленности удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья, благополучия.

День шахтера был учрежден указом президиума Верховного совета СССР от 10 сентября 1947 года, отмечается в последнее воскресенье августа.