В ЛНР выдали более 930 тыс. российских паспортов

Граждане подали более 950 тыс. заявлений

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более 930 тыс. паспортов было выдано в Луганской Народной Республике (ЛНР) на сегодняшний день. Граждане подали более 950 тыс. заявлений. Об этом заявил начальник управления по вопросам миграции МВД по ЛНР Андрей Голодок.

"На сегодняшний день принято свыше 950 тыс. заявлений о выдаче паспорта, и выдано более 930 тыс. паспортов", - сказал он в эфире Первого канала.

Голодок отметил, что сейчас на территории ЛНР функционируют 35 стационарных и 2 мобильных пункта выдачи паспортов. "Активность населения по-прежнему остается на высоком уровне", - подчеркнул он, добавив, что работа продолжается и в районах вблизи линии боевого соприкосновения.