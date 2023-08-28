Глава комитета Госдумы выступил против новых оснований для прекращения гражданства РФ

В палату ранее внесли законопроект, согласно которому таким основанием могут стать уклонение от исполнения воинской обязанности или нарушение сроков постановки на воинский учет

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Новые основания для прекращения приобретенного гражданства РФ, в том числе за уклонение от службы в армии, в закон "О гражданстве Российской Федерации" вносить не нужно. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

28 августа коллега Калашникова по фракции КПРФ, депутат Госдумы Михаил Матвеев внес законопроект, согласно которому уклонение лица, принятого в гражданство РФ, от исполнения воинской обязанности, мобилизации или нарушение сроков постановки на воинский учет предлагается считать основанием для прекращения гражданства.

Глава думского комитета напомнил, что при рассмотрении в палате парламента проекта базового закона о гражданстве был против расширения перечня статей Уголовного кодекса РФ, по которым предусмотрено лишение приобретенного гражданства.

"Сейчас моя позиция не изменилась. Мне не хочется своего однопартийца критиковать за то, что он вносит очередную инициативу, <…> но подход этот неправильный. Ну вот, например, лишили гражданства, посадили в тюрьму, неважно за какое преступление, а дальше что? Куда этому гражданину деваться? <…> Я считаю это неправильным. А во-вторых, начинается какая-то многосортица граждан, что тоже приносит мало хорошего", - пояснил Калашников.