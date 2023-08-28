28 августа, 11:39

На границе России и Грузии скопилось до 700 большегрузов из-за ремонта дороги

Весь транспорт находится на специализированных стоянках в районе населенных пунктов Ларс и Чми, отметил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 августа. /ТАСС/. Порядка 700 большегрузов скопилось на Военно-Грузинской дороге из-за ремонтных работ. Об этом сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев на аппаратном совещании.

"Сейчас из 14 полос на выезд работает 7. Это сказалось на пропускной способности "Верхнего Ларса". Количество большегрузов увеличилось до 700 единиц из-за ремонтных работ", - сказал Томаев.

По его словам, весь транспорт находится на специализированных стоянках в районе населенных пунктов Ларс и Чми.

В течение трех дней ремонтные работы на пункте пропуска будут завершены, и он начнет работать в штатном режиме. 

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