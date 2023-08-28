В Британии произошел масштабный сбой в работе систем управления воздушным движением

Возможны отмены или задержки рейсов, сообщила авиакомпания Loganair

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Масштабный сбой в работе систем обеспечения безопасности полетов и управления воздушным движением произошел по всей Великобритании, в связи с чем возможны отмены или задержки рейсов. Об этом сообщила шотландская авиакомпания Loganair.

"Сегодня утром произошел общесетевой сбой в компьютерных системах управления воздушным движением Великобритании. Хотя мы надеемся, что сможем выполнять большинство рейсов внутри Шотландии на основе местной координации и с минимальными сбоями, полеты с севера на юг [из Шотландии в Англию] и международные рейсы могут совершаться с задержками", - говорится в заявлении компании, базирующейся в аэропорту Глазго.

В Национальной службе управления воздушным движением Великобритании в свою очередь подчеркнули, что специалисты пытаются устранить возникшие неполадки. "В настоящий момент мы испытываем технические проблемы, в связи с чем применили ограничения на движение летательных аппаратов. Инженеры работают над поиском и устранением проблем", - сказано в сообщении.