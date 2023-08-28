В Большом театре выразили соболезнования в связи со смертью Светланы Адырхаевой

Худрук балетной труппы Махар Вазиев назвал уход балерины из жизни "чудовищной потерей"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Коллеги и ученики народной артистки СССР, балерины Светланы Адырхаевой назвали невосполнимой потерей ее уход из жизни. На брифинге в Большом театре они рассказали, что она являлась барометром в творчестве и во многом определяла атмосферу в коллективе, была предана балету до конца своих дней.

Светлана Адырхаева умерла 27 августа в возрасте 85 лет. Ее похоронят на Троекуровском кладбище рядом с могилой мужа, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного академического Большого театра. Муж балерины - балетмейстер Алексей Закалинский - умер 13 июня 2009 года. Церемония прощания состоится 30 августа в Большом театре.

"Невероятной интеллигентности, доброты человек. Такие люди определяют очень во многом атмосферу театра. Светлана Дзантемировна была той, кто потрясающе определял эту атмосферу доброты, доброжелательности, требовательности и таланта", - сказал журналистам генеральный директор Большого театра Владимир Урин. По его словам, в ее танце была особая пластика и особая музыкальность. Также Урин отметил поразительное ощущение педагога, свойственное Адырхаевой, которая, по его словам, "невероятно тихо, непублично, очень по-человечески" общалась с ученицами, даже когда делала им замечания.

Художественный руководитель балетной труппы Махар Вазиев назвал уход балерины из жизни "чудовищной потерей". "Таких людей, как Светлана Дзантемировна, осталось очень мало. <…> Это поколение - поколение с другой планеты. Они вобрали в себя практически все и при этом не сломались, при этом выбрали то самое лучшее, что в них вкладывали", - сказал худрук. Он отметил ее трудоголизм, неравнодушие, преданность делу и способность преодолевать все препятствия. "Она являлась для меня таким барометром. Она не все хвалила, иногда даже очень резко высказывалась, но она по делу высказывалась. И все это имело исключительно положительный результат в дальнейшем", - заключил Вазиев.

Останется в сердцах людей

Балетмейстер-репетитор, народный артист СССР Михаил Лавровский уверен, что такого уровня балерина остается в сердцах близких, коллег и поклонников. "Мы вместе в 1960-х годах во главе с Юрием Николаевичем Григоровичем продолжали славу, если можно так сказать, нашего великого искусства в лице таких людей, как Галина Сергеевна Уланова, Майя Плисецкая, Светлана Адырхаева. Конечно, всегда это [уход таких людей из жизни] смотрится как утрата. Всегда. Помимо того, что Светлана была блистательной балериной, все-таки это тот сгусток 1960-х годов, который на очень высокую ступень поднял славу Большого театра и русского, советского балета", - сказал коллега.

Балетмейстер-репетитор, народный артист СССР Борис Акимов рассказал, что его дружба с Адырхаевой длилась более пяти десятилетий. "Грустный, тоскливый, трагичный момент. Эта тоска и грусть, конечно, наполняют наши сердца, потому что ушел наш друг, человек, коллега, блистательная балерина - Светлана Дзантемировна Адырхаева, а для меня просто Света. Не верится, что ее не стало", - признался Акимов. По его словам, они могли говорить откровенно обо всем - о жизни, театре, проблемах и любимых учениках.

Прима-балерина Большого театра Анастасия Сташкевич назвала Адырхаеву своей театральной мамой. "Очень тяжело. Говорят, что незаменимых нет. Нет, они есть. Для меня была такой Светлана Дзантемировна. Она действительно была моей театральной мамой. Мы провели с ней всю мою творческую жизнь с самых азов", - сказала балерина со слезами на глазах. Она добавила, что обязана Адырхаевой всем хорошим, что с ней случилось в театре.