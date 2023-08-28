СМИ: студенты КНР не получат диплом, если пользовались ИИ при написании научных работ

По информации China Daily, ПК ВСНП готовит соответствующий законопроект

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) готовит новый законопроект, запрещающий учащимся китайских вузов использовать искусственный интеллект (ИИ) для написания научных работ. Об этом сообщила газета China Daily.

По ее информации, закон, в случае его принятия, не позволит китайским студентам получить диплом, если те писали свои научные работы с помощью ИИ. Во время заседания депутаты обсудили детали законопроекта, согласно которому дипломы студентов должны быть аннулированы, если учащиеся будут уличены в плагиате или фальсификации данных, или использовании ИИ при написании работ. Кроме того, тем, кто поступил в университет под чужим именем или незаконным путем получил свидетельство о приеме в вуз или об его окончании, не могут быть присвоены академические степени, указано в проекте. Студенты, использовавшие данные третьих лиц для поступления в образовательные учреждения высшей ступени будут привлечены к уголовной ответственности. Как отмечает издание, законопроект обычно принимается ПК ВСНП в трех слушаниях.

15 августа в Китае вступили в силу временные меры по контролю за услугами генеративного искусственного интеллекта. Это первый нормативный документ в КНР, регулирующий деятельность генеративного ИИ, он был разработан в июле совместными усилиями семи ведомств, в том числе Управлением по вопросам киберпространства Китая. Всекитайское собрание народных представителей - высший законодательный орган Китая. Сессии ВСНП проходят раз в год. Постоянно действующим органом ВСНП является Постоянный комитет, который работает в период между сессиями.