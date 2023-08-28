В ГД заявили, что поправки к закону об охране Байкала должны быть научно обоснованными

Как считает первый зампред комитета палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, торопиться в вопросе принятия поправок не стоит

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Поправки ко второму чтению законопроекта "Об охране озера Байкал" должны быть научно обоснованными, торопиться с их принятием не стоит. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Дню озера Байкал.

"Авторы законопроекта "Об охране озера Байкал" к первому чтению написали красиво: деревья вырубил - пять посадил. Если ты вырубил очень важного леса на протяжении тысячи километров для строительства дороги, то куда сажать эти миллионы деревьев? <...> Мы точно услышим в обосновании от наших ученых, что это популизм, а не решение вопроса. Трехсотлетнее дерево не заменить одним саженцем. Так что считаю, что должны быть новые поправки научно обоснованы, а не только политически озвучены", - заявил Фетисов.

Он отметил, что торопиться в вопросе принятия поправок ко второму чтению не стоит, для начала необходимо выработать консолидированную позицию по данному вопросу. "Я бы провел разговор с участием правительства РФ, председателя Госдумы Вячеслава Володина и других контролирующих органов для того, чтобы услышать конструктивные предложения и на их основе сформулировать консолидированную позицию", - сказал Фетисов.

Госдума в июле на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий до 2030 года провести вырубку деревьев на Байкале для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные сооружения и дороги, расположенные на берегу озера. По мнению авторов поправок, это нужно в том числе для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения и правильной с экологической точки зрения работы туристических объектов.

Как отмечал ранее в ходе рабочей поездки по Бурятии и Иркутской области председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, на Байкале действует свыше 50 запретов и ограничений. По его словам, местами в этих районах создана "железобетонная система" защиты, "от которой испытывают сложности местные жители".