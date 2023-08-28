На Московской детской железной дороге перевезли за лето свыше 35,2 тыс. пассажиров

За три месяца практику здесь прошли 578 детей от 12 до 17 лет

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Свыше 35,2 тыс. пассажиров перевезли на Московской детской железной дороге за летний сезон. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

"35,2 тыс. пассажиров перевезли на Московской детской железной дороге за 86-й летний эксплуатационный сезон, который завершился 27 августа. За три месяца практику здесь прошли 578 ребят от 12 до 17 лет, которые в течение учебного года приобретали теоретические знания практически по всем железнодорожным профессиям. Они работали машинистами, дежурными по переездам, диспетчерами, кассирами, стрелочниками, сцепщиками, помощниками машинистов", - значится в публикации.

Там уточняется, что за летний сезон ребята провели 424 поезда.

"Московская детская железная дорога пользуется особой популярностью у школьников, отдыхающих на детских базах, в летних оздоровительных лагерях и в санаториях, воспитанников детских садов, а также туристов, приезжающих сюда из Москвы и городов Подмосковья. Новый учебный год на Московской детской дороге начнется в октябре", - заключается на сайте.