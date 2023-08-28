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Военная операция на Украине

В Астрахани появилась ассоциация ветеранов специальной военной операции

Она, в частности, намерена оказывать помощь участникам СВО, их семьям, родственникам погибших бойцов

АСТРАХАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Ассоциация ветеранов специальной военной операции появилась в Астраханской области, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

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"В Астраханской области ассоциация ветеранов специальной военной операции станет площадкой, которая объединит бойцов после возвращения к мирной жизни, позволит использовать их опыт, знания, видение мира для патриотической работы с молодежью в представительских органах, исполнительной и законодательной власти, общественных движениях", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя комитета думы Астраханской области по социальной политике Дениса Харитонова, который возглавил ассоциацию.

Здесь также смогут получить всестороннюю помощь семьи участников СВО и родственники погибших бойцов. К совместной работе подключились региональное правительство, астраханский филиал Фонда "Защитники Отечества", депутаты, ассоциации ветеранов локальных войн. Ассоциация также займется экспертизой и консультацией при съемках художественных и документальных фильмов, созданием спортивного сообщества ветеранов и инвалидов боевых действий, увековечиванием памяти погибших бойцов СВО. 

Теги:
РоссияАстраханская областьВоенная операция на Украине
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