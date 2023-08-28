Ремонт старого здания правительства Чувашии намерены завершить в 2024 году

Работы планируют выполнить к 555-летию Чебоксар

ЧЕБОКСАРЫ, 28 августа. /ТАСС/. В Чувашии планируют отреставрировать пустующее старое здание Дома правительства республики, построенное 83 года назад, в 2024 году. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Олег Николаев.

"К 555-летию Чебоксар планируем ввести в эксплуатацию старый Дом правительства (здание Дома советов). Сейчас здесь полным ходом идут ремонтно-реставрационные работы. Наша цель - сохранить объект культурного наследия федерального значения и дать ему новую жизнь", - отметил Николаев.

По его словам, в 2022 году выполнили работы по усилению наружных стен и фундамента по всему периметру здания. "Выявлена необходимость в дополнительных работах по укреплению фундамента и стен, устройству гидроизоляции, чем сейчас и занимается подрядчик. В ближайшее время ожидаем одобрения проектно-сметной документации на остальные виды работ. Ремонт кровли, монтаж внутренних инженерных систем и общестроительные работы начнутся уже в этом году", - подчеркнул Николаев.

В сообщении не уточняется, что планируют разместить в отреставрированном здании.

Старое здание Дома правительства Чувашии построили в 1940 году как Дом союзов. Его эксплуатация прекратилась в 2011 году, когда представители органов власти переехали в новое здание, и одновременно встал вопрос реконструкции объекта. В 2020 году тема реставрации здания старого Дома правительства была реанимирована, инициировано общественное обсуждение по использованию площадки.