Генсек СНГ сообщил о выполнении половины мероприятий Года русского в странах Содружества

Как отметил Сергей Лебедев, соответствующий план насчитывает более 160 мероприятий

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Страны Содружества Независимых Государств выполнили половину плана мероприятий, проводимых в рамках Года русского языка. Об этом генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил журналистам в Минске перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей стран Содружества.

"Они [полпреды СНГ] рассмотрят ход реализации плана по выполнению мероприятий, связанных с Годом русского языка как языка межнационального общения на пространстве СНГ. Такое решение в прошлом году было принято, был разработан план и утвержден главами правительств в прошлом году, который насчитывает более 160 мероприятий. С удовлетворением можно сказать, что половина из этих мероприятий уже выполнена", - сказал Лебедев.

Он проинформировал, что в рамках плана проходят конференции по изучению русского языка, семинары для преподавателей, встречи русистов, кино- и театральные фестивали. Генсек СНГ отметил вклад в популяризацию русского языка прошедших в нескольких республиках Средней Азии недель и месячников русского языка.

"Приятно сознавать, и факты подтверждают это, что русский язык остается важным языком межнационального общения. Его употребление, я не скрою, сократилось. В том числе и на пространстве Содружества. Но все равно он остается очень важным фактором межнационального общения. Русский язык является рабочим языком в Исполкоме СНГ, в органах Содружества, и все главы государств, главы правительств стран СНГ, когда встречаются, общаются между собой на русском языке. То, что он остается [языком межнационального общения] и пользуется популярностью, на мой взгляд, как генерального секретаря СНГ, очень хорошо. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы сохранить использование русского зыка как языка межнационального общения", - заявил Лебедев.

В странах СНГ 2023 год объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения. На прошедшем в середине октября 2022 года саммите СНГ главы государств поддержали инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой Содружества Международной организации по поддержке и продвижению русского языка, а также утвердили ее концепцию. К настоящему времени эксперты из стран Содружества в целом согласовали проект договора об учреждении организации.