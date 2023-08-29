Ректор архангельского вуза предложила забрать памятник Ломоносову из Харькова

На Украине монумент планируют снести

АРХАНГЕЛЬСК, 29 августа. /ТАСС/. Ректор Северного Арктического федерального университета Елена Кудряшова предложила забрать в Архангельск памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову из Харькова, где монумент планируют снести, сообщила она ТАСС.

"Сегодня в СМИ прошла информация о том, что в украинском Харькове планируют снести монумент великому российскому ученому, нашему земляку Михаилу Васильевичу Ломоносову. Наш университет готов забрать или выкупить памятник Михаилу Васильевичу Ломоносову, имя которого дорого всем, кто живет на Русском Севере", - сказала Кудряшова.

Памятник Ломоносову установлен в Харькове перед зданием дворца детского творчества. По данным местных СМИ, горсовет еще в апреле инициировал процедуру демонтажа. Годом ранее с монумента сняли табличку, однако пока он остается на своем месте. По версии СМИ, это может быть связано с тем, что власти и администрация дворца творчества не могут определиться, куда переместить памятник.

Ломоносов (1711-1765) - первый русский ученый-энциклопедист, естествоиспытатель, физик, химик, астроном, географ, писатель. Уроженец деревни Мишанинская (ныне - село Ломоносово) Архангелогородской губернии.