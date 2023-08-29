Прихожане латвийских православных храмов попросили духовенство не нарушать единства с РПЦ

Они также обратились с просьбой возобновить поминовение Патриарха Московского и всея Руси за богослужениями

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Прихожане латвийских православных храмов обратились к священнослужителям Латвийской православной церкви с просьбой не нарушать церковное единство и возобновить поминовение Патриарха Московского и всея Руси за богослужениями, текст обращения разместил в своем Telegram-канале Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

"В связи с состоявшимся 24 августа 2023 года заседанием Священного синода Русской православной церкви со смирением и любовью во Христе просим вас сохранить в целостности и единстве вверенную вам Богом паству. Просим с уважением относиться к Уставу нашей Церкви, не допускать нарушений канонов и возобновить поминовение Святейшего Патриарха <...> Просим вас безбоязненно возвышать свой голос в защиту единства Церкви", - говорится в обращении.

Прихожане указали, что готовы возвратиться в храмы, которые опустели после прекращения поминовения патриарха. В обращении подчеркивается, что "сейчас настало время, когда решается судьба Латвийской православной церкви - сохранить ее законный статус или совершить раскол". Авторы послания при этом напомнили слова святителя Иоанна Златоуста о том, что "грех раскола не смывается даже мученической кровью".

Ситуация с Латвийской церковью

Священный синод Русской православной церкви 24 августа принял постановление, осуждающее действия предстоятеля Латвийской православной церкви (ЛПЦ, самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата) митрополита Рижского и всея Латвии Александра, который неоднократно уклонялся от канонического порядка богослужебного поминовения предстоятеля РПЦ, а также требовал от священнослужителей ЛПЦ отказаться от канонического поминовения Патриарха Московского и всея Руси.

В октябре 2022 года Латвийская церковь приняла на соборе обращение к патриарху Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви. Это было сделано в связи с внесением властями Латвии изменений в закон об ЛПЦ, которые устанавливают ее "автокефалию". В своем постановлении Синод РПЦ указал, что обращение собора ЛПЦ должно быть рассмотрено Архиерейским собором, а затем - Поместным собором РПЦ, пока же ситуация остается неизменной: в отношении ЛПЦ "действуют нормы, предусмотренные главой XII Устава Русской православной церкви" ("Самоуправляемые церкви").