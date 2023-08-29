Правительство Израиля продлило программу помощи беженцам с Украины до конца 2023 года

Действие медицинских страховок для украинских беженцев возобновили с 9 августа 2023 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 августа. /ТАСС/. Израиль продлил до конца текущего года действие программы по оказанию гуманитарной помощи украинским беженцам. Соответствующее решение утвердило правительство еврейского государства, сообщила во вторник канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"В ходе телефонного голосования правительство одобрило фронтальное сокращение на 0,06% бюджетов министерств на 2023 финансовый год. Цель сокращения - позволить министерству благосостояния и социального обеспечения продлить до конца года работу программы "Цав ха-шаа", которая призвана оказывать гуманитарную помощь бежавшим от войны и не имеющим права на репатриацию гражданам Украины, в том числе дальнейшее медицинское обслуживание, включая проведение жизненно необходимых процедур", - говорится в сообщении.

Как отметили в канцелярии, действие медицинских страховок для украинских беженцев возобновили с 9 августа 2023 года. "Решение о работе программы и ее финансировании после 2023 года будет принято правительством отдельно", - добавили в канцелярии израильского премьера.

Ранее в августе несколько израильских СМИ, включая портал Ynet, сообщал, что порядка 14 тыс. украинских беженцев с августа лишены возможности получать медицинскую помощь в клиниках Израиля после решения Минфина страны не продлевать финансирование медстраховок для этой категории лиц. В свете этой информации 14 августа министры иностранных дел Израиля и Украины Эли Коэн и Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, Коэн заверил собеседника, что израильская сторона решит вопрос с медстраховками для украинских беженцев.

18 августа канцелярия Нетаньяху сообщила о решении премьер-министра продлить до конца года оказание социальной и медицинской помощи беженцам с Украины, находящимся в Израиле. По ее информации, речь идет о 14 213 гражданах Украины, среди которых 3 600 человек старше 65 лет и 1 500 детей. Размер выплат составит 100 млн шекелей ($26,3 млн по текущему курсу), добавили в канцелярии.