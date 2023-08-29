КГБ Белоруссии обвинил журналиста Поротникова в работе на польскую разведку

По данным спецслужбы, он выполнял задания за денежное вознаграждение "на протяжении нескольких лет"

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Белорусский журналист и блогер Андрей Поротников передавал польской разведке информацию закрытого характера, он обвиняется в измене государству. Об этом сообщил заместитель начальника следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ.

"Что касается Поротникова, то он целенаправленно дал согласие представителю польской разведки на сотрудничество с нею", - отметил представитель КГБ.

По информации Бычека, обвиняемый в измене государству Поротников "на протяжении нескольких лет за денежное вознаграждение выполнял задания по сбору, анализу и передаче сведений в социальной, политической, экономической и военной сферах, в том числе, закрытого характера". "При этом он [Поротников] отдавал себе отчет, на кого работает", - сказал замглавы следственного управления КГБ Белоруссии.