На Украине предложили удалить информацию о коррупционерах

В реестре значатся имена 45 тыс. человек

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Парламент Украины в первом чтении проголосовал за законопроект, с помощью которого намерен заставить Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) удалить данные о большинстве лиц, совершивших правонарушения с коррупционной составляющей. Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков.

"Сейчас существует большая угроза доступа к этим данным журналистов и вообще всех граждан. Парламент в первом чтении проголосовал за законопроект, с помощью которого хочет заставить Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции удалить данные о большинстве лиц, совершивших эти правонарушения. Если лицо совершило связанное с коррупцией дисциплинарное правонарушение, то данные удаляются через год после такого приказа. Если это административное правонарушение - через три года. А если уголовное - через пять лет после решения суда. Это огромная опасность для открытых данных <...>", - приводит слова Новикова украинский телеканал ТСН.

Он также добавил, что в реестре значатся имена 45 тыс. человек. Из них 24 тыс. - с отметкой об административных нарушениях, 15 тыс. - об уголовных, 2 тыс. - о дисциплинарных.

По оценкам экспертов, действия властей Украины, которые преподносятся как борьба с коррупцией, являются лишь показательными акциями, а на самом деле за ними стоит передел сфер влияния и денежных потоков. Ранее заместитель главы НАПК Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты злоупотреблений, чтобы не навредить имиджу государства, а чиновники этим пользуются. Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента Владимира Зеленского остановить накрывшую страну волну беззакония и рейдерских атак.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии (ЕК) о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на три балла по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что Киев ожидал от ЕК более высоких оценок выполнения рекомендаций.