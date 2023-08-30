На Московской международной книжной ярмарки ожидается более 300 мероприятий

Мероприятие пройдет в "Экспоцентре"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 300 мероприятий, в том числе презентации книг, встречи с авторами, дискуссии, конференции и семинары, пройдут на площадках 36-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ), которая открывается в среду в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Одновременно с ММКЯ пройдет и первая Московская международная детская книжная ярмарка, сообщили организаторы.

"Самое большое отличие в этом году в том, что мы проводим первую Московскую международную детскую книжную ярмарку. Мы к ней готовились достаточно давно, но по разным причинам ее старт переносился. В этом году мы решили больше не откладывать это значимое мероприятие. У нас более 300 участников, порядка 300 мероприятий. Большая часть мероприятий будет доступна для просмотра, мы будем проводить съемку со всех площадок, будет идти трансляция. Поучаствовать в мероприятиях, посмотреть, послушать спикеров и авторов смогут не только те, кто придут в "Экспоцентр" в эти дни, но и все те, кто интересуются книгами и культурой", - сообщил директор ММКЯ Сергей Кайкин на пресс-конференции в преддверии открытия ярмарки.

Белоруссия - почетный гость ММКЯ

Книжные новинки и полюбившиеся бестселлеры в дни ММКЯ представят участники из России, Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая и Ирана. Посетителей ждут художественная, детская и учебная литература, нон-фикшн, комиксы и подарочные издания. Белоруссия также стала почетным гостем ММКЯ в этом году. При этом, по словам Кайкина, так или иначе на ярмарке будут представлены все государства СНГ. "Почетным гостем у нас является Республика Беларусь. Наверное, это один из самых больших стендов. Очень интересная программа мероприятий, как на стенде, так и на нашей площадке для проведения мероприятий. Думаю, будет интересно посмотреть, чем живет литературный мир Белоруссии сейчас", - добавил директор ММКЯ.

В торжественном открытии белорусского стенда 31 августа примут участие министр информации Белоруссии Владимир Перцов, председатель Союза писателей Белоруссии Александр Карлюкевич, председатель Федеральной национально-культурной автономии "Белорусы России" Сергей Кандыбович и представители ведущих государственных издательств Белоруссии.

О программе мероприятий

Традиционно в программе книжных ярмарок - презентации книг и встречи с их авторами. В этом году в мероприятиях ММКЯ в работе площадки "Художественная литература и нон-фикшн" примут участие современные авторы Дмитрий Данилов, Дарья Донцова, Денис Драгунский, Михаил Елизаров, Александра Маринина, Николай Свечин. Также в числе спикеров - президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, блогер Наташа Краснова, психолог Михаил Лабковский и Татьяна Мужицкая, помощник президента РФ Владимир Мединский, телеведущий, продюсер и актер Юрий Николаев, искусствовед Зельфира Трегулова и другие.

На ярмарке также состоится презентация уникального подарочного альбома "Несимметричное время", выпущенного к 90-летию со дня рождения поэта Андрея Вознесенского. Поэты Дмитрий Воденников и Степан Самарин, писатель Дарья Месропова, редактор и литературный обозреватель Анастасия Шевченко представят сборник, изданный по итогам нового сезона литературной премии "Лицей". Кроме того, на ММКЯ представят документальный сериал "Каренина" по книге Павла Басинского "Подлинная история Анны Карениной".

Для любителей комиксов будет работать соответствующая тематическая площадка. Здесь презентуют проект "Комикс-поинт РГБМ", который традиционно организуется Российской государственной библиотекой для молодежи. Также на аллее авторов свои работы представят известные российские комиксисты. С ними можно будет пообщаться лично и приобрести уникальные авторские работы.

О детской книжной ярмарке

Впервые вместе с Московской международной книжной ярмаркой в этом году пройдет Московская международная детская книжная ярмарка. Ее посетителей ждет более 50 мероприятий для детей и их родителей. Популярные детские авторы, среди которых Елена Албул, Ольга Артамонова, Валентина Дёгтева, Ирина Зартайская, Глеб Кащеев, Вадим Панов, Александра Рихтер, Ольга Серова, Екатерина Шелеметьева, презентуют свои новые книги. Центральным событием детской ярмарки станет награждение 30 августа лауреатов первого сезона Национальной премии в области детской и подростковой литературы, учрежденной в этом году. Победили в шести номинациях получат денежный приз в размере 1,5 млн рублей. Обладатель награды в номинации "За вклад в развитие детской литературы" получит 2 млн рублей.

Также в дни ярмарки состоится финал пятого сезона Всероссийского литературного конкурса "Класс!" и церемония награждения победителей национального конкурса "Книга года", который выбирает лучшие книжные новинки года. С подробной программой всех пяти дней можно ознакомиться на официальном сайте ярмарки

36-я Московская международная книжная ярмарка пройдет в Москве в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной с 30 августа по 3 сентября. ММКЯ учреждена в 1977 году и с 1998 года проводится ежегодно. В ярмарке принимают участие более 300 издателей и книгораспространителей из России и других стран.

ТАСС - генеральный информационный партнер ММКЯ.