В Якутии разработали мастер-планы трех арктических поселений

При этом подходы к реализации задуманного будут отличаться

ЯКУТСК, 30 августа. /ТАСС/. Власти Якутии разработали мастер-планы трех населенных пунктов в арктической зоне республики. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Сергей Неустроев.

"В Якутии разработаны мастер-планы трех арктических поселений. Примечательно, что разработаны мастер-планы для районных центров, которые значительно отличаются как по типу инфраструктуры, так и по типу основной деятельности населения. Тикси является поселком городского типа с каменной многоэтажной застройкой, Чокурдах - поселком городского типа с деревянной застройкой, Оленек - сельским поселением с полностью деревянной застройкой", - сказал Неустроев.

По его словам, подходы к реализации мастер-планов будут отличаться. Однако в дальнейшем власти региона рассчитывают применить эти подходы при мастер-планировании других арктических поселений.

В целом, по словам первого заместителя министра, состояние социальных объектов, жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры в арктической зоне Якутии является существенно отстающим не только от среднероссийских, но и от среднереспубликанских показателей. "Сейчас мы должны по-новому подойти к организации населенных пунктов в Арктике. Поселения должны стать опорными точками для масштабного промышленного освоения Арктической зоны", - считает Неустроев.

В основу мастер-планов легли Комплексный план социально-экономического развития поселка Тикси, актуализированная Стратегия социально-экономического развития Оленекского района, Концепция социально-экономического развития поселка Чокурдах.