В Томской области выделили 315 млн рублей на восполнение нехватки лекарств для льготников

По словам главы региона Владимира Мазура, будут закуплены сахароснижающие и противоопухолевые препараты, а также лекарства тем, кто перенес инсульт и инфаркт, страдает астмой, артритом и другими заболеваниями

ТОМСК, 30 августа. /ТАСС/. Дополнительные 315 млн рублей выделили власти Томской области на закупку жизненно необходимых препаратов для льготников. Их должны закупить в течение сентября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Мазур.

"Вижу обращения льготников о нехватке лекарств, которые нужны диабетикам, сердечникам, астматикам, людям с редкими заболеваниями. Поручил облздраву закупить дополнительные лекарства, и как можно скорее - в течение сентября. <…> Дополнительные деньги на здоровье наших жителей, 315 млн рублей, уже выделил", - написал Мазур.

Он добавил, что будут закуплены сахароснижающие и противоопухолевые препараты, а также лекарства тем, кто перенес инсульт и инфаркт, страдает астмой, артритом и другими заболеваниями.

"В этом году мы уже закупили лекарств на 1,7 млрд рублей для 71 тыс. человек. Но средств оказалось недостаточно - выросло количество жителей, которым нужны льготные препараты", - пояснил губернатор.

Ранее в социальных сетях жители жаловались, что несколько месяцев не могут получить жизненно необходимые лекарства, положенные им по льготе.