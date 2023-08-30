В Новосибирске откроют крупнейшую за Уралом лабораторию для опасных болезней животных

Ее запуск запланирован на октябрь

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Крупнейшую за Уралом лабораторию с высокоточным современным оборудованием для работы с особо опасными болезнями животных откроют в Новосибирске в октябре. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС директор новосибирского филиала Федерального центра охраны здоровья животных Анжелика Новикова.

"Это лаборатория будет для выявления особо опасных болезней животных соответственно II-IV группы патогенности. Это крупнейшая лаборатория за Уралом с высокоточным современным оборудованием, вот сейчас на днях ждем поставку этого оборудования", - сказала она.

Новикова уточнила, что новый лабораторный комплекс расположен в Дзержинском районе в Новосибирске. Запуск лаборатории запланирован на октябрь этого года. Она отметила, что вводимое здание позволит увеличить количество и качество лабораторного исследований, а также создать дополнительные рабочие места, расширить перечень определяемых показателей, сократить сроки испытания образцов.

По словам Новиковой, в связи с тем, что в Новосибирской области увеличена производственная мощность АПК, центр охраны животных фиксирует рост обращений. Если в прошлом году с центром работало около 2 тыс. заказчиков, то за полгода 2023 года в лаборатории центра уже обратились 2,7 тыс. предприятий. Как отметил заместитель начальника управления ветеринарии Владимир Гоппе, Новосибирской области удается оставаться благополучной по большинству заболеваний животных. "Исключением остается у нас природно-очаговое заболевание - это бешенство. В этом году 20 случаев допустили несмотря на то, что проводим раскладку вакцины для диких плотоядных. До этого у нас по этому заболеванию фиксировалось до 160 случаев в год", - сказал он.