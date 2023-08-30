ВЦИОМ: большинство россиян признают важность непрерывного обучения для карьерного роста

По данным опроса, более четверти респондентов проходили курсы профессиональной переподготовки 1-2 раза, каждый пятый - более трех раз

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Абсолютное большинство россиян (92%) считают, что для карьерного роста необходимо регулярно повышать свою квалификацию. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Абсолютное большинство россиян убеждены, что для карьерного роста необходимо регулярно повышать свою квалификацию (92%) ", - говорится в результатах исследования.

По мнению россиян, высокий уровень образования и достатка является показателем важности непрерывного обучения для продвижения по карьерной лестнице. За последние 15 лет дополнительное профессиональное образование стало востребовано среди россиян: число имеющих опыт профессиональной переподготовки после окончания основного образования выросло за этот период с 41% до 49%.

Также более четверти опрошенных граждан проходили курсы профессиональной переподготовки 1-2 раза (28%), каждый пятый - более трех раз (21%, 2008 году - 15%). При этом рост интереса респондентов к курсам повышения квалификации редко обусловлен нехваткой знаний и навыков для успешного выполнения своих профессиональных обязанностей - как и 15 лет назад, их считает достаточными каждый второй россиянин.

Большинство граждан, уверенных в своей квалификации, являются работникам бюджетных организаций (86% против 78% среди трудоустроенных в коммерческом секторе).

По результатам опроса, более половины наемных работников довольны организацией обучения на рабочем месте (61%), еще 12% участников исследования ответили, что предоставляемая работодателем возможность получить дополнительные знания и навыки не соответствует их запросам. Согласно материалам исследования, 73% работающих в найме россиян могут пройти профессиональное обучение за счет работодателя, 23% - не имеют такой возможности.

Об опросе

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18 августа 2023 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.