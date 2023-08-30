Две трети опрошенных священнослужителей считают Британию уже не христианской страной

По данным The Times, свыше 64% респондентов заявили, что страну можно назвать христианской, "но только исторически, а не в настоящее время"

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Почти две трети (свыше 64%) священнослужителей Церкви Англии считают, что Великобритания уже не христианская страна. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, в котором приняли участие 1 200 священников, сообщает газета The Times.

Только четверть респондентов (24,2%) ответили утвердительно на вопрос, можно ли назвать Британию христианской страной. Более 64% заявили, что страну можно назвать христианской, "но только исторически, а не в настоящее время". 9,2% ответили нет.

Согласно данным переписи населения 2021 года, доля людей, считающих себя христианами в Англии и Уэльсе, где проживают 89% всего населения Соединенного Королевства, впервые за время ведения статистики составила менее половины всех жителей - 27,6 млн человек (или 46,2%). 3,9 млн человек, или 6,5% населения страны (63,33 млн), являются последователями ислама.

При этом значительно увеличилось число тех, кто говорит, что у них "нет религии". С 2001 года число таких людей выросло втрое и составило 37,5%, указывает издание.

По словам заведующей кафедрой теологии и религиоведения Королевского колледжа Лондона профессора Линды Вудхед, в настоящее время "чрезвычайно важно услышать точку зрения духовенства". "Тем более что такие исследования очень сложно проводить", - добавила она.

Как сообщалось ранее, англиканское сообщество, которое объединяет 42 поместные церкви по всему миру, было расколото решением Церкви Англии благословлять однополые браки. После такого решения в феврале Генерального синода Церкви Англии архиепископы 10 национальных англиканских церквей объявили, что больше не признают авторитет церкви и ее главы архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби. Таким образом, Церковь Англии, как считают они, лишила себя права считаться церковью-матерью для других членов сообщества. Принятое в Великобритании решение противоречит убеждениям консервативных христиан из стран Глобального Юга, "население которых составляет большую часть глобальной [англиканской] паствы", отмечается в заявлении.