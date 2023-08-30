Володин в годовщину смерти Кобзона напомнил, что тот всегда жил проблемами людей

Народный артист СССР умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после тяжелой и продолжительной болезни

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон жил проблемам людей, которые к нему обращались, всегда помогал тем, кто попал в беду. Это подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятую годовщину смерти политика.

"Иосиф Давыдович жил проблемами людей, которые приходили к нему ежедневно в Государственную думу. Всегда помогал тем, кто попал в беду. Его отличала активная гражданская позиция, готовность отстаивать свою точку зрения до конца", - отметил Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.

"Светлая память об Иосифе Давыдовиче Кобзоне останется в наших сердцах. Человек жив, пока память о нем живет", - заключил председатель Госдумы.

Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Он был депутатом Госдумы шести созывов, с 2003 по 2011 год был председателем комитета по культуре. Кобзон - почетный член Российской академии художеств, удостоен многочисленных наград СССР, РФ и зарубежных стран.