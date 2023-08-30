В ОНФ сообщили, что приложение для отслеживания беспилотников помогло сбить два БПЛА

Руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов добавил, что, когда массированным атакам беспилотников "постоянно подвергаются" несколько регионов страны, обеспечение безопасности зависит в том числе и от бдительности граждан

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мобильное приложение "Радар" для экстренного реагирования на замеченные беспилотники или диверсионные группы, разработанное Народным фронтом, помогло сбить два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Брянской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов.

"Приложение "Радар" Народного фронта создано для того, чтобы жители страны могли оперативно передавать сигналы о подозрительных беспилотниках силовым структурам. В течение двух недель после начала работы приложения его скачали 26 480 пользователей, а, по данным ответственных служб, сигналы от граждан, поступившие в систему, помогли сбить два БПЛА над территорией Брянской области", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что, когда массированным атакам беспилотников "постоянно подвергаются" несколько регионов страны, обеспечение безопасности зависит в том числе и от бдительности граждан.

Как ранее поясняли разработчики, в случае обнаружения подозрительных беспилотных летательных объектов или диверсионных групп пользователь через "Радар" сможет сфотографировать то, что он увидел, и моментально отправить фото ответственным службам для проверки и принятия мер. Скачать приложение на данный момент могут только пользователи Android через магазины GooglePlay и RuStore.