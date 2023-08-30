В Ростовской области перезахоронили останки солдат Красной армии

Церемония состоялась в день 80-летия освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Останки 24 солдат Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили на территории музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области. Церемония состоялась в день 80-летия освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент ТАСС.

Перед началом церемонии к Вечному огню воинского мемориала у села Самбек собравшиеся возложили гирлянду славы и цветы, почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Затем на Аллее славы музейного комплекса состоялась лития по погибшим, которую совершил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, и под оружейные залпы останки советских солдат было преданы земле. Завершилась церемония прохождением роты почетного караула.

"Более 80 лет назад здесь проходили кровопролитные бои. Именно в этот день в 1943 году был освобожден город Таганрог и вся Ростовская область от немецко-фашистских захватчиков. Все эти годы мы вспоминаем наших бойцов и низко им кланяемся за то, что они защитили государство, обеспечили мир. Продолжается постоянная кропотливая работа по поиску воинов, которые погибли на донской земле и в других регионах России. <…> Сегодня останки 24 воинов преданы земле", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, обращаясь к собравшимся.

По словам главы региона, поисковикам удалось установить имена двух бойцов, павших в 1943 году в боях на Курской дуге. Это уроженцы Ростовской области - штурмовик авиационного отряда Константин Сапрыкин и старший лейтенант Михаил Гончаров. Их родные приняли участие в церемонии перезахоронения.

"Поисковики мне позвонили и сказали, что нашли моего дядю по ордену и наградам. Очень благодарна поисковой группе, что они все-таки нашли и привезли его на родную землю. Он родился в селе Россошка Зерноградского района. Я рада, что мы приехали на церемонию, со мной - мои дети", - поделилась племянница Гончарова Мария Орехова.

Ростовский областной суд в марте 2022 года вынес решение о признании действий немецких захватчиков на территории области в годы Великой Отечественной войны военными преступлениями и геноцидом народов СССР. По данным прокуратуры Ростовской области, всего за время оккупации на территории региона были уничтожены, отправлены в концлагеря и на принудительные работы более 200 тыс. человек - не менее 96 тыс. мирных советских граждан и не менее 29 тыс. военнопленных. Вывезены в Германию и на территории, находившиеся в тылу германских войск, не менее 85 тыс. мирных граждан.