Мишустин принял участие в церемонии запуска подстанции "500 кВ Пахра"

Комплексная реконструкция стала самым масштабным проектом по обновлению электросетевой подстанции в России за последние пять лет

ДОМОДЕДОВО /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в церемонии запуска подстанции сверхвысокого класса напряжения "500 кВ Пахра" после комплексной реконструкции, которая стала самым масштабным проектом по обновлению электросетевой подстанции в стране за последние пять лет.

Вместе с главой правительства на церемонии присутствовали вице-премьер Александр Новак, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин.

Мишустин поздравил сотрудников подстанции с завершением реконструкции и отметил, что она имеет важнейшее значение для бесперебойного электроснабжения Москвы и Московской области. "Это без преувеличения большое достижение наших специалистов, разработчиков, инженеров, и речь идет не только о сложном оборудовании, но и о полностью отечественном программном обеспечении, которое здесь применено. В целом подобных проектов во всем мире по уровню мощности и надежности не так много. Реализовать такие проекты способны только крупнейшие технологические лидеры, и вы еще раз доказали, что Россия входит в их число", - отметил он. По словам Мишустина, развитие компетенций в наукоемких сферах и укрепление независимости России от западных продуктов является лучшим ответом на санкции против нее.

В свою очередь Рюмин отметил, что обновленная подстанция может обеспечить надежным электроснабжением порядка 1,5 млн человек. Благодаря увеличению мощности подстанции появится возможность присоединить к ней новые строящиеся объекты - промышленные, инфраструктурные, социальные, а также новые жилые комплексы в Домодедове, Подольске, Троицке, Чехове, Серпухове, рассказал он.

Губернатор Подмосковья назвал подстанцию важным инфраструктурным проектом для региона, в том числе и потому, что ее появление важно с экономической точки зрения для обеспечения электричеством технопарков и предприятий. "Очень надеюсь, что <...> это позволит огромному количеству людей приехать в Подмосковье и обеспечить себе новое качество жизни", - добавил он.

О подстанции

Подстанция является опорным звеном южного сегмента московского энергетического кольца - одного из крупнейших в мире высоковольтных комплексов, системообразующей сети Москвы и Подмосковья, включающей в себя девять крупнейших питающих центров и соединяющие их линии электропередачи общей протяженностью 376 км.

Подстанция "Пахра" обеспечивает электроснабжение шести городских округов Московского региона с населением около 1,4 млн человек, международного аэропорта Домодедово с пассажиропотоком более 21 млн человек в 2022 году, дата-центра VK, Центрального института авиационного машиностроения имени П. И. Баранова, завода по производству энергосберегающего стекла.

Трансформаторная мощность подстанции в результате реконструкции была увеличена в 2,2 раза - с 750 до 1 700 МВА. Также она была преобразована в объект закрытого типа, что позволило втрое сократить занимаемую площадь, снизить уровень шума и иного воздействия на экологию, гарантировать высокий уровень пожаробезопасности.

Кроме того, в Московском регионе впервые на подстанции сверхвысокого класса напряжения 500 кВ была реализована технология дистанционного управления. Управление энергообъектом и контроль за состоянием оборудования на подстанции будут осуществляться в автоматизированном режиме с рабочего места дежурного оперативного персонала.