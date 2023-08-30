Крепость Орешек на острове в истоке Невы отпразднует 700-летие историческим фестивалем

На территории острова будут работать ремесленные зоны и мастер-классы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Исторический фестиваль, посвященный 700-летию крепости Орешек, пройдет 2-3 сентября под Санкт-Петербургом с участием реконструкторов и посетителей крепости. Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор филиала Государственного музея истории Санкт-Петербурга "Крепость "Орешек" Сергей Орлов, основной акцент праздника будет сделан на военной истории крепости, которая на протяжении веков была форпостом на северо-западе России.

"Два дня у нас будет фестиваль. <...> Будут выступать фольклорные ансамбли, работать торговые ряды, проводиться мастер-классы. Клубы реконструкторов различных эпох проведут несколько сражений определенных периодов времени. Планируется также обучение народным танцам, народным промыслам - будет занимательная программа", - рассказал Орлов.

Посетители смогут увидеть образы воинов разных времен, сражавшихся когда-то у стен Орешка, узнать об особенностях вооружения и снаряжения, понаблюдать за масштабными военно-историческими показательными выступлениями: "Штурм крепости" на период XVI века, "Героическая оборона XVII века" и "Петровская виктория XVIII века". Как рассказал Орлов, посетители сами смогут участвовать в реконструкциях, пройдя обучение прямо на месте. "Первое сражение в начале дня - классическое, потом клубы набирают "рекрутов", которыми может стать любой взрослый или ребенок, их обучают в течение нескольких часов, и второе сражение проходит уже с их участием", - пояснил он.

Как сообщила пресс-служба музея истории Петербурга, на территории острова будут работать ремесленные зоны и мастер-классы. Посетители смогут себя попробовать в кузнечном и гончарном деле, росписи по дереву, научиться плетению из лозы, созданию обережных кукол из лоскутков, резьбе по дереву, набойке по ткани. Все желающие смогут принять участие в народных забавах - быстрый мешок, волшебная лента, средневековые подковы, рогатка. Также в программе детский конный рыцарский турнир, гонка на надувных лошадках, сражение на мягких мечах.

Праздничные мероприятия в эти дни пройдут и в городе Шлиссельбурге, который сформировался рядом с расположенной на острове крепостью. Состоится Петровский марш, шлиссельбургский пленэр и большой праздничный концерт.

История крепости

Шлиссельбург (в переводе с немецкого "ключ-город") - один из древнейших городов в Ленинградской области, его история начинается с основания в 1323 году деревянной крепости на Ореховом острове в истоке Невы князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. В 1352 году новгородцы построили на острове каменную крепость. Орешек не раз осаждали шведы, стремясь оттеснить Россию от выхода к Балтийскому морю, форпост неоднократно переходил из рук в руки. В 1613 году крепость была захвачена во время шведской интервенции, а в 1702 году город был отвоеван у шведов Петром I, который дал ему нынешнее название.

В дальнейшем крепость утратила свое прямое назначение, два века она была политической тюрьмой. В 1928 году она стала музеем.

В годы Великой Отечественной войны крепость сыграла важную роль в защите Ленинграда - в течение 500 дней она держала героическую оборону, не позволив немецким войскам переправиться на правый берег Невы. С 1944 по 1992 год город носил имя Петрокрепость.