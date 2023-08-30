Астраханская область вернула подшефному району ЛНР исконные названия улиц на русском языке

Более 2,5 тыс. табличек содержат в себе исторические названия населенных пунктов и улиц, которыми они были названы до 2014 года

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Власти Астраханской области помогли жителям подшефного Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР) вернуть исторические названия местных улиц, доставив более 2,5 тыс. адресных табличек на русском языке для жилых домов и соцучреждений. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона Игоря Бабушкина.

"В подшефном Кременском районе на жилые дома и социальные учреждения устанавливают адресные таблички. Крупную партию адресников, изготовленных в едином стиле силами астраханских предприятий, доставили в ЛНР представители Министерства строительства и ЖКХ Астраханской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что более 2,5 тыс. табличек содержат в себе исторические названия населенных пунктов и улиц, которыми они были названы до 2014 года. После власти Украины решили избавиться от упоминания российских деятелей. Сейчас исторические названия возвращаются на адресники, и все они будут на русском языке.

Астраханская область участвует в восстановлении разрушенной инфраструктуры Кременского района ЛНР. 19 августа 2022 года власти региона подписали правительственное соглашение о сотрудничестве с администрацией района ЛНР по всесторонней поддержке муниципалитета.

Ранее со ссылкой на Бабушкина сообщалось, что власти Астраханской области в 2023 году направили на ремонтно-восстановительные работы подшефного Кременского района ЛНР 300 млн рублей. Для жителей подшефной территории реализуются программы летнего оздоровления школьников, диспансеризации местного населения, профессиональной переподготовки педагогических кадров.