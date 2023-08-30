В Петербурге введут запрет на движение самокатов по Адмиралтейской и Дворцовой набережным

В пресс-службе городского комитета по транспорту сообщили, что этот участок стал пилотным из-за популярности территории у пользователей самокатов и туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,30 августа. /ТАСС/. Официальный запрет на использование личных и арендных самокатов вводят на Адмиралтейской и Дворцовой набережных Петербурга, ограничения будут внедрять постепенно, до конца сентября, в дальнейшем они могут коснуться и других набережных. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"До 10 сентября в Петербурге на Адмиралтейской набережной впервые будет введен официальный запрет на использование СИМ (средств индивидуальной мобильности - прим. ТАСС). Там появятся соответствующие дорожные знаки. Схему дорожного движения комитет по транспорту разработал и согласовал с ГИБДД. Запрет будет распространяться не только на арендные, но и на личные самокаты. Штраф для нарушителей составит 500 рублей. До конца сентября такой же запрет будет введен на Дворцовой набережной", - говорится в сообщении.

В пресс-службе комитета по транспорту ТАСС пояснили, что этот участок стал пилотным, поскольку территория пользуется наибольшей популярностью у пользователей самокатов, туристов, здесь также активный поток движения автомобильного транспорта. В дальнейшем ограничения могут распространить и на другие набережные в зависимости от результатов и согласований с ГИБДД.

Кроме того, на данный момент совместно с депутатами Законодательного собрания Петербурга ведется работа над городским законом, в котором будут определены в том числе места для парковки самокатов. На сегодняшний день в городе выписано уже более 2 млн предупреждений за нарушение правил пользования СИМ, выставлено более 2,5 тыс. штрафов, а за грубые нарушения заблокировано более 7 тыс. аккаунтов.

" В Петербурге почти 37 тысяч арендных самокатов. На них с начала сезона совершено уже более 14 миллионов поездок. Общая протяженность пути - почти 44 миллиона километров. То есть самокат, безусловно, пользуется популярностью. Поэтому встает вопрос, как же самокат сделать не только популярным, но и безопасным? Этот вопрос - на особом контроле", -приводят в пресс-службе слова заместителя председателя комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова.

С 2021 года комитет по транспорту заключает с кикшеринговыми компаниями соглашение о правилах использования самокатов в Петербурге. Документ устанавливает максимальную скорость их движения по городу, определяет зоны, где скорость СИМ должна быть занижена, а где движение самокатов вообще запрещено.