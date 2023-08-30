В ТИУ планируют внедрить метод переработки отходов от добычи подземных вод в 2024 году

Технология позволяет превращать их в ценное сырье для производства новых товаров

ТЮМЕНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Инженер Центра перспективных исследований и инновационных разработок Тюменского индустриального университета (ТИУ) Лев Максимов разработал технологию переработки отходов от добычи подземных вод. Ее планируют внедрить в водоснабжающих организациях Тюменской области в 2024 году, сообщили в отделе медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

"Инженер Центра перспективных исследований и инновационных разработок Тюменского индустриального университета Лев Максимов стал финалистом премии "АКСАЛИТ" (ранее "Металловед года") в номинации "Металлография". На суд жюри ученый представил уникальную технологию переработки техногенных отходов от добычи подземных вод, способную превращать их в ценное сырье для производства новых товаров. <…> В планах ученого внедрить готовую технологию в водоснабжающие организации Тюменской области уже в 2024 году", - говорится в сообщении.

По словам инженера, при правильной обработке продуктов обезжелезивания подземных вод, из них можно получить нано- и микроразмерные металлопорошки, которые используются для проведения дефектоскопии в различных отраслях промышленности и производстве катализаторов для добычи высоковязкой нефти. Проект S.M.Art Metals, над которым работает Лев Максимов, включает в себя комплекс запатентованных уникальных технологий, разработанных командой ученых из Тюмени.

Также ученый добавил, что такой подход в дальнейшем позволит снизить динамику роста цен на воду, добываемую из подземных источников через скважину. Кроме этого, он важен ввиду истощения рек их загрязнения и обмеления.

В планах у молодого ученого также создание полной карты техногенных ресурсов на территории региона, инженеры Центра перспективных исследований и инновационных разработок ТИУ совместно с исследователями других университетов также планируют создать прототипы более сложных продуктов, например, перезаряжаемые LFP-аккумуляторы и расходные материалы для 3D-принтеров, отметили в вузе.