В Белграде открыли монумент в память российских и сербских героев Первой мировой войны

Восстановленный монумент представляет собой крест, фронтальная сторона которого обращена к людям, подходящим по центральной дорожке парка

БЕЛГРАД, 30 августа. /Корр. ТАСС Александр Дзюба/. Торжественная церемония открытия восстановленного памятника сербским и русским героям, погибшим при обороне Белграда в ходе Первой мировой войны, состоялась в центре сербской столицы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В открытии памятного монумента высотой 2,7 м, выполненного в виде гранитного креста с бронзовой фигурой Георгия Победоносца в центре, призванного напоминать о связи братских народов России и Сербии и трагедии Первой мировой, приняли участие сербский министр труда и по социальным вопросам Никола Селакович и посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. На мероприятии также присутствовали представители министерства культуры, министерства обороны республики, сотрудники посольства России в Белграде, представители организаций российских соотечественников, сербские граждане.

"Большая честь для меня присутствовать на открытии восстановленного памятника героям великой войны, - подчеркнул Селакович в ходе приветственной речи. - От русского народа и России мы можем многому научиться в том, насколько важна культура памяти". Глава министерства отдельно подчеркнул, что находится здесь как официальное лицо, но он бы посетил это мероприятие в любом случае "как гражданин Сербии, чтобы поблагодарить тех, кто помог в обновлении памятника".

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко отметил в свою очередь, что именно "культура памяти объединяет нас и является одной из основных опор нашей дружбы".

Монумент

Восстановленный монумент представляет собой крест, фронтальная сторона которого ориентирована не по сторонам света, а обращена к людям, подходящим по центральной дорожке парка. Памятный знак выполнен в Санкт-Петербурге авторским коллективом под руководством народного художника Альберта Чаркина и архитектора Юрия Павлова на творческой и производственной базе Санкт-Петербургского союза художников - Комбинате "Скульптура" по инициативе Центра национальной славы.

Восстановление памятника

Альберт Серафимович Чаркин (1937-2017) - советский и российский скульптор, педагог, профессор, академик, член Президиума Российской академии художеств. Ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (2001-2009). Народный художник Российской Федерации (2005).

Памятник сербским и русским героям, павшим в ходе обороны Белграда в годы Первой мировой войны, подаренный российским Фондом Андрея Первозванного городу Белграду, был открыт в парке Калемегдан в 2014 году к столетию начала Первой мировой войны. Впоследствии была утрачена бронзовая фигура Георгия Победоносца, которая находилась в центре композиции. Посольство России в Сербии инициировало восстановление памятника в первозданном виде. Благодаря усилиям дочери скульптора Марии Чаркиной в мастерской ее прославленного отца удалось найти гипсовую модель, на основе которой в Санкт-Петербурге в мае 2023 года была отлита точная копия утраченной фигуры святого.

Восстановление монумента стало возможным благодаря финансовому содействию почетного консула Республики Сербия в Санкт-Петербурге Г. Н. Тимченко и организационной поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.