В Молдавии оппозиция начала сбор подписей за присоединение страны к ЕАЭС

В партии "Возрождение" ожидают противодействия со стороны проевропейского правительства

КИШИНЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Возрождение" инициировала сбор подписей за присоединение к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Об этом партия сообщила на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Единственная надежда Молдовы, молдавского общества и экономики - это восстановление стратегического партнерства с Россией и Евразийским экономическим союзом. <…> В связи с этим партия "Возрождение" объявляет о начале сбора подписей в поддержку референдума о внешнеполитическом векторе страны", - говорится в сообщении.

Как прокомментировала корреспонденту ТАСС вице-председатель партии Наталья Параска, одна из главных задач акции - популяризация идеи вступления Молдавии в ЕАЭС. При этом политик ожидает противодействия со стороны проевропейского правительства. В связи с этим партия не планирует обращение в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для вынесения этого вопроса на референдум. "Мы не питаем иллюзий, что власти будут безучастно смотреть на наши действия, поэтому сейчас сбор подписей не предусматривает обращения в ЦИК", - уточнила она.

Правительство Молдавии подписало в 2014 году соглашение об ассоциации с ЕС. Летом прошлого года на фоне ситуации на Украине главы государств и правительств Евросоюза одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Кроме того, в мае 2018 года Молдавия также получила статус наблюдателя в ЕАЭС по инициативе бывшего президента страны Игоря Додона. Проводимые в стране опросы общественного мнения показывают отсутствие однозначного мнения по поводу внешнеполитического курса страны.