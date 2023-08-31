В Якутии до начала сентября запущен отопительный сезон в 12 арктических районах

Первыми заработали теплоисточники в Аллаиховском районе

ЯКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Отопительный сезон запущен во всех арктических филиалах государственного унитарного предприятия (ГУП) "ЖКХ Республики Саха (Якутия)", которое обеспечивает теплоснабжением свыше 70% территории региона. Первым по традиции стал Аллаиховский район, в четверг отопительный сезон запущен в Верхнеколымском районе, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Во всех арктических филиалах ГУП "ЖКХ РС (Я)" запустили в работу объекты теплоснабжения, приступив к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. Сегодня, 31 августа, специалисты предприятия поочередно запускают котельные в Верхнеколымском районе, а первыми в республике заработали теплоисточники в Аллаиховском районе", - сообщили в пресс-службе.

Как добавили на предприятии, в межотопительный период в арктических филиалах к моменту запуска без отставаний от графика выполнены все запланированные мероприятия. "На объектах теплоснабжения заменено 18 котлов, 15 единиц горелочного, 33 единицы насосного и 12 единиц тягодутьевого оборудования. Отремонтировано 18,5 км инженерных сетей", - уточнили в пресс-службе.

В целом по ремонтной программе предприятия на 2023 год запланированы мероприятия по замене 73 котлов, 22 единиц горелочного, 81 единицы насосного и 71 единицы тягодутьевого оборудования. В план включены работы по капитальному ремонту инженерных сетей (тепловые, водопроводные сети и сети водоотведения) общей протяженностью 75,8 км. В филиалах вилюйской, заречной и центральной группы районов запуск котельных в очередной отопительный период планируется до 11 сентября.

Государственное унитарное предприятие "ЖКХ Республики Саха (Якутия)" предоставляет жилищно-коммунальные услуги в 26 муниципальных районах, из них в 12 арктических.

В состав Арктической зоны РФ входят 13 районов Якутии, там проживают около 68 тыс. человек.