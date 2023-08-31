Правозащитники ФРГ потребовали от Lufthansa расследовать факт дискриминации гражданина РФ

В ассоциации обратили внимание на случай, когда авиакомпания "неправомерно запретила вылет из Германии в Эстонию российскому гражданину с постоянным видом на жительство в ФРГ"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Германские правозащитники потребовали от крупнейшей авиакомпании ФРГ Lufthansa провести расследование по факту дискриминации летевшего 16 августа в Эстонию россиянина. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

В ассоциации обратили внимание на случай 16 августа, когда Lufthansa "неправомерно запретила вылет из Германии в Эстонию российскому гражданину с постоянным видом на жительство в ФРГ", несмотря на наличие необходимых документов. "Данный инцидент полностью противоречит действующему законодательству и является актом дискриминации. Так, согласно предоставленным на сайте МИД Эстонии данным, лица с постоянным видом на жительство в странах ЕС не нуждаются в получении визы для поездки в эту страну", - подчеркнули в VADAR.

"Мы призываем руководство авиаперевозчика Lufthansa внимательно расследовать этот инцидент, принести извинения за неправомерные действия сотрудников, а также компенсировать соответствующее расходы пострадавшему", - говорится в заявлении.

Правозащитники также считают важным "создать прецедент" для того, чтобы такие авиакомпании, как Lufthansa, инструктировали своих сотрудников на знание соответствующих процедур и правил для международных поездок.