Гидрометцентр сообщил, что в южной части ДФО прогнозируются температуры выше нормы

Аналогичная погода ожидается в Красноярском крае

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Температуры, незначительно превышающие среднемесячную норму, прогнозируются в сентябре в Красноярском крае и южной части Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Сибири - Красноярском крае, на южной половине Дальневосточного федерального округа температурный фон около нормы и выше нормы, не очень значительно. На Камчатке тоже. А вот в северной половине Дальневосточного федерального округа, на самом востоке Красноярского края, температура около и ниже нормы. <...> Класс "ниже нормы" прогнозируется на северо-востоке Якутии", - сказал он на пресс-конференции.

Вильфанд добавил, что на европейской территории России, Урале, в Сибири прогнозируются температуры в среднем выше нормы.