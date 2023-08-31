В Москве 3 сентября откроют горельеф в память о Параде Победы 1945 года

Церемония пройдет в 11:00 у ТЦ "Охотный ряд" напротив гостиницы "4 сезона"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Открытие горельефа в память о Параде Победы 1945 года пройдет в Москве 3 сентября у здания Торгового центра "Охотный ряд", сообщил на пресс-конференции в ТАСС автор горельефа Владимир Суровцев.

"Открытие будет 3 числа в день, определенным указом президента - День Победы над милитаристской Японией. В 11:00 у ТЦ "Охотный ряд" напротив гостиницы "4 сезона", - сказал он.

Горельеф выполнен из бронзы. В композиции изображены полководцы: принимающий Парад Победы маршал Советского Союза Георгий Жуков и командующий парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.

"На фоне с правой стороны - строй генералов, где как раз надпись "2-й Белорусский фронт" на штандарте - это специально с уважением к Константину Константиновичу [Рокоссовскому], я очень дружу с семьей Константина Константиновича. И отец мой воевал на 2-м Белорусском [фронте]. В центре - изображение офицеров, и с левой стороны - оркестр. Сверху штандарт и герб Советского Союза", - добавил Суровцев.

Инициаторами создания и открытия горельефа стали Международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии" и Общероссийская общественная организации "Российский Союз ветеранов". К участию в церемонии открытия приглашены ветераны Вооруженных сил России, представители дипломатического корпуса.

Первый парад

Впервые Парад Победы на Красной площади Москвы состоялся 24 июня 1945 года, вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Им командовал Константин Рокоссовский, принимал парад Георгий Жуков. Для участия в параде были сформированы 12 сводных полков. Каждый полк насчитывал свыше тысячи наиболее отличившихся бойцов, в том числе Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. Перед полками шли командующие фронтами и армиями.

Также в параде участвовали сводный полк барабанщиков, части Московского гарнизона, оркестр из 1 400 музыкантов. В целом по Красной площади прошли около 40 тыс. военнослужащих и около 1 850 единиц военной техники. Воздушная часть была отменена из-за нелетной погоды. В конце шествия к подножию Мавзолея основателя советского государства Владимира Ленина (Ульянова) были брошены 200 знамен разгромленных немецких войск.