Карьерный путь начинается в школе: зачем заводы приглашают в гости учеников

Большинство родителей стремятся к тому, чтобы их ребенок как можно раньше определился с будущей профессией. В свою очередь предприятия, заинтересованные в молодых мотивированных сотрудниках, активно занимаются профориентацией школьников с ранних лет. О том, какие мероприятия проводят компании и как к ним относятся ученики, их родители и педагоги, рассказываем в материале ТАСС

Российские школы проводят профориентацию учеников, но не всегда эти мероприятия помогают получить реальное представление о ситуации на рынке труда и о том, какие профессии востребованы. При этом запрос на профориентацию детей среди родителей стабильно высокий.

Согласно данным соцопроса, который провел портал Superjob в январе 2023 года, более половины из родителей-респондентов хотели бы, чтобы компании, в которых они работают, проводили мероприятия по профориентации детей. И эта цифра не меняется на протяжении последних четырех лет.

При этом работодателей, готовых организовывать такие события, больше не становится. Только 5% компаний на начало 2023 года реализуют профориентационные программы (еще в 2019 году таких компаний было 9%), а 27% хотят, но пока не дошли до этого (против 22% в 2019 году).

© Предоставлено ТМК

В 2022 году Министерство просвещения запустило федеральный проект "Профессионалитет". Колледжи и техникумы в рамках специальных образовательных программ готовят тысячи квалифицированных сотрудников для предприятий в железнодорожной, фармацевтической, химической отраслях, атомной и легкой промышленности, металлургии, сельском хозяйстве и машиностроении.

Работодатели не остаются в стороне: создают учебно-производственные комплексы, обновляют материально-техническую базу, совместно с учебными заведениями корректируют учебные программы и структуру образовательного процесса, включая больше практических занятий, помогают готовить преподавателей, привлекают к преподаванию по профессиональным дисциплинам опытных сотрудников предприятий, предоставляют места для прохождения производственной практики. В результате студенты получают качественное образование, возможность практиковаться на современном оборудовании - аналоге производственных станов и получать помощь от наставников - мастеров своего дела, стипендию, гарантии трудоустройства от компаний - партнеров программы.

Вот как описывает цели и результаты программы представитель Трубной Металлургической Компании, в числе других присоединившейся к проекту:

"Сотрудничество ТМК с учебными заведениями помогает проводить профориентацию на ранних этапах обучения. Благодаря этому на выходе мы получаем молодых специалистов, обладающих актуальными и подходящими для работы на наших предприятиях знаниями и навыками. Помимо этого они уже встроены в корпоративную культуру, что позволит им быстрее адаптироваться на производстве", - рассказывает заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом - директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.

Как заинтересовать школьников?

Гарантия трудоустройства - это важный фактор для родителей, однако вопросы остаются: справится ли их ребенок с учебой, будет ли интересно, появится ли перспектива карьерного роста.

Для того, чтобы заинтересовать ребенка и ответить на вопросы родителей, Корпоративный университет ТМК2U и предприятия разрабатывают масштабные интерактивные программы не только для студентов ссузов, но и для абитуриентов-школьников: проводят экскурсии на заводы, классные часы в игровой форме, показывают обучающие мультики и организуют профориентационные тестирования, профессиональные пробы, практические уроки в лабораториях и многое другое, что служит популяризации рабочих профессий и инженерных специальностей.

Например, в рамках проекта "Точка опоры", который реализует ТМК совместно с благотворительным фондом "Синара", действующие сотрудники заводов знакомят детей и педагогов с оборудованием и производственными процессами, адаптируют традиционные уроки физики, химии, математики, черчения и иностранного языка под производственные задачи и проводят эти занятия.

Вот как родители, учителя и сами дети отзываются о программах профориентации, которые организовывают промышленные компании:

Илья Глеков, ученик 9 класса МОУ СШ № 24, Волжский:

"В 8 классе мы ездили на экскурсию на Волжский трубный завод. Были в цехах, смотрели, как проходит прокатка труб, отливка металла. Впечатлило пультоуправление станом горячего проката. Еще запомнился Ecohouse (административно-лабораторный комплекс „Зеленый дом ТМК“ для экологической службы завода - прим. ТАСС) и его лаборатория. Там разрабатывают и реализуют проекты, направленные на улучшение экологии. Если будет возможность посетить ВТЗ повторно, я бы пошел еще раз, потому что это интересно".

Илья Глеков (крайний справа) © Предоставлено ТМК

Анастасия Глекова, мама, Волжский:

"Сын ездил от школы на Волжский трубный завод. Я раньше слышала, что ВТЗ проводит экскурсии, а тут классный руководитель предложила детям поездку. Это была общеознакомительная экскурсия. Организовали все замечательно: спецодежда, сопровождение, лекции, даже обед. Сыну понравилось, расширил свой кругозор. Очень хорошо, что крупные организации проводят подобные экскурсии. Это отличная возможность познакомиться с работой предприятий, принять решение в выборе профессии".

Наталья Багрова, директор МОУ СШ № 14, Волжский:

"Во время экскурсий на ВТЗ ребята общаются с сотрудниками и руководителями предприятия, которые рассказывают им в том числе и о своей карьере. На наших учеников это производит большое впечатление, у них появляется представление о том, каким может быть профессиональный путь.

Здесь есть и еще один важный момент: ребята видят, где используются знания, которые они получают в школе. Например, у нас есть занятия по робототехнике. Попадая на завод, дети понимают, что производство - это сложный процесс, в том числе управляемый электронно. И робототехника воспринимается ими уже не только как школьный предмет, а как возможное поле профессиональной деятельности.

На ВТЗ интересно ученикам наших химбиоклассов. У завода есть большая экологическая лаборатория, некоторые ребята после ее посещения видят себя не только в медицине, но и в области вот таких научных и практических исследований.

Есть у нас еще одна интересная форма работы в рамках профориентационных лагерных смен на базе регионального центра для одаренных детей. Школьники решают различные кейсы, ориентированные на задачи предприятий региона. Ученики предлагают решения, а наши партнеры, в том числе и ТМК, выступают в роли экспертов, когда ребята защищают свои проекты.

В целом экскурсии, встречи, общение - опыт, необходимый детям. Они начинают больше понимать, чувствовать. И вот ВТЗ - это же не просто завод, который находится где-то, это именно то место, с которым можно связать свою жизнь".

Анна Жукова, ученица 8 класса МАОУ СОШ № 4, Первоуральск:

"Я была на экскурсиях на Первоуральском новотрубном заводе со своим классом, а также участвовала в городской игре, которая запомнилась больше всего. Это была викторина, мы чувствовали атмосферу соревнований. Остались только положительные эмоции: новая, очень полезная информация, время в кругу своих одноклассников-друзей. Конечно, было немного обидно, ведь наших знаний не хватило, чтобы занять первое место. Но мы будем стремиться к этому! Если подобные мероприятия будут еще проводиться и меня пригласят, я с радостью поучаствую! Отдельно хочется сказать спасибо за подобные мероприятия, потому что они помогают узнавать о нашем крае.

Экскурсии проходили в музее завода. Нам показывали рабочие инструменты, станки, спецформу. Чувства остались смешанные: это интересно было, но, с другой стороны, понимаешь, какой же это сложный труд! Очень интересно было послушать про профессии и подумать, может, я хочу чем-то из этого заняться в будущем".

Анна Жукова © Предоставлено ТМК

Любовь Жукова, мама, Первоуральск:

"В 7 классе дочь участвовала в городской викторине, посвященной рабочим профессиям. Команды от разных школ отвечали письменно на вопросы: кто больше набрал очков, тот и победил. Дочери понравилось. Детям подарили футболки и замечательные книги о Первоуральском новотрубном заводе - нашем градообразующем предприятии.

Еще в 6 и 7 классах дочь ездила на экскурсии на завод, они ходили в музей. Тоже осталась довольна.

Я считаю, что такая ранняя профориентация нужна. Дети узнают о рабочих специальностях, расширяют свой кругозор. Ребенок для себя определяет, нужна ему рабочая, техническая специальность, или он пойдет в другом направлении. А еще такие школьные мероприятия объединяют детей: они вместе отстаивают честь школы, вместе учатся чему-то новому. Плюс знакомятся с ребятами из других школ, потом продолжают общаться. Это тоже хорошо".

Наталья Фрисс, заместитель директора МАОУ СОШ № 4, Первоуральск:

"Работа с Первоуральским новотрубным заводом строится системно: от начальной школы до старшей. Например, в прошлом учебном году у нас больше 100 младшеклассников побывало на уроках, где им рассказывали о металлургии и заводе. У многих родители работают там, и вот ребята нам потом говорили, что что-то они уже знали, но мы им рассказали больше. А там и игры, и мультики. Им было интересно.

Конечно, ранняя профориентация - это очень важно и нужно. От класса к классу у детей постепенно складывается практическое понимание того, какие существуют и востребованы профессии в городе, и что стоит реализовывать себя в этом направлении.

Мы разговаривали с одним нашим девятиклассником о том, пойдет ли он в 10 класс. Он ответил, что нет - будет получать профобразование. А на мой вопрос почему, рассказал, что на экскурсиях на заводе им подробно описали ту карьерную траекторию, по которой можно двигаться, когда обучишься профессии в профессиональном учебном заведении и придешь работать на завод. И таких примеров немало".

Всеволод Валенцев, ученик 9 класса МОБУ СОШ № 35, Таганрог:

"Когда наша школа стала участником проектов „Точка опоры“ и „Мой ориентир“, мы смогли попасть на Таганрогский металлургический завод. Своими глазами увидели огромные цеха, ковши со сталью, раскаленные докрасна трубы. Мы соревновались с другими школами в разных конкурсах: рисовали, писали сочинение на тему „Металлург - профессия на века!“. Наши старшеклассники играли в „Брейн-ринг“ и снимали ролики. Но знаете, побывав на заводе, я понял, как важна физика и химия. Еще мы были в учебном центре ТАГМЕТа. И лично я вот что понял: чтобы мне стать классным инженером, уже сейчас надо определить предметы, которым я буду больше уделять внимания, и что-то изучать самостоятельно. Я обязательно буду это делать, чтобы поступить в институт. И у меня есть товарищи, которые сначала пойдут в техникум, а потом работать на завод".

Всеволод Валенцев и Илона Хорева © Предоставлено ТМК

Илона Хорева, мама, Таганрог:

"Порой семья выпускника школы не знает точно, в какое профессиональное русло направить усилия ребенка. И профориентационные мероприятия (экскурсии на завод, тематические уроки и встречи, помощь в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ) самым лучшим образом помогают ребенку конкретно понять, чего он хочет, что может и как это правильно связать с профессиональной сферой".

Наталия Третьякова, директор МОБУ СОШ № 35, Таганрог:

"Мы только недавно стали участниками профориентационных проектов ТМК, Таганрогского металлургического завода и благотворительного фонда „Синара“, но уже в полной мере прочувствовали плюсы этого сотрудничества. Экскурсии в цехах действующего производства, „живые“ уроки и профессиональные пробы на предприятии, творческие, интеллектуальные конкурсы, профориентационные уроки с корпоративными мультфильмами о профессиях отрасли - это новый для нас подход к профориентационной работе. Такое взаимодействие образовательного учреждения и важного работодателя региона имеет колоссальный практический потенциал: формируются объективные представления о востребованных и перспективных профессиях региона, школьники осознанно готовятся к полезному, производительному труду, воспитываются качества, которые позволят ребятам развиваться и строить карьеру".

Виктория Кравцова, учитель МОБУ СОШ № 35, Таганрог:

"Профориентация призвана выявить склонность к той или иной сфере деятельности и, возможно, раскрыть талант подростка с тем, чтобы помочь выбрать направление, в котором ему следует развиваться. Важная роль в знакомстве ребят с различными профессиями принадлежит учителю. Но только участие в профориентационных проектах позволило нам, учителям, организовать ребятам возможность своими глазами увидеть жизнь настоящего производства Таганрогского металлургического завода и погрузить их в корпоративную культуру компании. И этот факт позволил сдвинуть процесс профессионального самоопределения школьников от теории в сторону реалий настоящей жизни.

Такой наглядный, практический подход дает каждому ребенку свободу разумного выбора с учетом его собственных увлечений, способностей и стремлений".