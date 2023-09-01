1 сентября, 08:00

Чипируют? Новые правила для владельцев собак и кошек в Подмосковье

Владимир Смирнов/ ТАСC
© Владимир Смирнов/ ТАСC

1 сентября на территории Подмосковья вступает в силу принятый Мособлдумой закон об обязательной регистрации домашних питомцев и правилах их выгула. Всех ли животных нужно регистрировать, где это можно сделать и сколько будет стоить данная процедура — в карточках ТАСС.

Каких животных нужно регистрировать?

1

Обязательно — собак, а кошек — по желанию.

Когда это сделать?

2

Животное нужно регистрировать после того, как ему исполнилось три месяца. Если вы приобрели питомца, который старше этого возраста, его нужно успеть зарегистрировать в течение 14 дней после покупки. 

Тем, кто завел домашнее животное до вступления закона в силу, дается шесть месяцев для того, чтобы его зарегистрировать, — отсчет начинается с 1 сентября.

Где можно зарегистрировать питомца?

3

Нужно пойти в Госветклинику и предоставить свой паспорт, а также, при наличии, ветеринарный паспорт животного. Адреса, где можно зарегистрировать питомцев, размещены на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Предусматривает ли эта процедура чипирование животного?

4

Это обязательное условие только для собак. Причем, в отличие от регистрации, данная услуга платная.

Что происходит после регистрации?

5

Хозяин питомца получит регистрационное удостоверение, рекомендации по содержанию и уходу за животным, а также познакомится с планом вакцинации питомца.

Зачем нужен этот закон?

6

Такое правило ввели для того, чтобы увеличить ответственность владельцев за своих питомцев и сократить численность бездомных животных. Кроме того, регистрация повысит вероятность нахождения потерявшегося питомца.

Где еще, помимо МО, действует этот закон?

7

Ранее предлагалось ввести добровольную регистрацию всех животных на федеральном уровне, но потом от этой идеи отказались. Каждому региону было предоставлено право самостоятельно принять решение. И Московская область стала первой.

В 2021 году заксобрание Челябинской области уже предлагало принять федеральный закон о регистрации в обязательном порядке не только собак, но и кошек. Однако Госдума отклонила инициативу.

Какие правила выгула собак действуют в Подмосковье?

8

  • Собак запрещено выгуливать на детских площадках, на территории школьных, дошкольных и общеобразовательных организаций. Прогулки будут разрешены только на специальных площадках. Если в районе вашего проживания таких нет, придется выбирать места, которые удалены от площадок отдыха, детских и спортивных.

  • В общественных местах на собаках должен быть надет поводок и намордник (без него могут гулять собаки декоративных пород ростом до 25 см). Что касается выгула кошек, их также не рекомендуется спускать со шлейки. Спускать с поводка животное допустимо только в малолюдных местах. Хозяева своих питомцев должны помнить, что они несут ответственность за безопасность окружающих людей в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными».

  • Еще одно требование — убирать за животным во время прогулки. 

  

© Информационное агентство ТАСС
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