Чипируют? Новые правила для владельцев собак и кошек в Подмосковье

Животное нужно регистрировать после того, как ему исполнилось три месяца. Если вы приобрели питомца, который старше этого возраста, его нужно успеть зарегистрировать в течение 14 дней после покупки.

Тем, кто завел домашнее животное до вступления закона в силу, дается шесть месяцев для того, чтобы его зарегистрировать, — отсчет начинается с 1 сентября.