Чипируют? Новые правила для владельцев собак и кошек в Подмосковье

1 сентября на территории Подмосковья вступает в силу принятый Мособлдумой закон об обязательной регистрации домашних питомцев и правилах их выгула. Всех ли животных нужно регистрировать, где это можно сделать и сколько будет стоить данная процедура — в карточках ТАСС.
Каких животных нужно регистрировать?
1
Обязательно — собак, а кошек — по желанию.
Когда это сделать?
2
Животное нужно регистрировать после того, как ему исполнилось три месяца. Если вы приобрели питомца, который старше этого возраста, его нужно успеть зарегистрировать в течение 14 дней после покупки.
Тем, кто завел домашнее животное до вступления закона в силу, дается шесть месяцев для того, чтобы его зарегистрировать, — отсчет начинается с 1 сентября.
Где можно зарегистрировать питомца?
3
Нужно пойти в Госветклинику и предоставить свой паспорт, а также, при наличии, ветеринарный паспорт животного. Адреса, где можно зарегистрировать питомцев, размещены на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Предусматривает ли эта процедура чипирование животного?
4
Это обязательное условие только для собак. Причем, в отличие от регистрации, данная услуга платная.
Что происходит после регистрации?
5
Хозяин питомца получит регистрационное удостоверение, рекомендации по содержанию и уходу за животным, а также познакомится с планом вакцинации питомца.
Зачем нужен этот закон?
6
Такое правило ввели для того, чтобы увеличить ответственность владельцев за своих питомцев и сократить численность бездомных животных. Кроме того, регистрация повысит вероятность нахождения потерявшегося питомца.
Где еще, помимо МО, действует этот закон?
7
Ранее предлагалось ввести добровольную регистрацию всех животных на федеральном уровне, но потом от этой идеи отказались. Каждому региону было предоставлено право самостоятельно принять решение. И Московская область стала первой.
В 2021 году заксобрание Челябинской области уже предлагало принять федеральный закон о регистрации в обязательном порядке не только собак, но и кошек. Однако Госдума отклонила инициативу.
Какие правила выгула собак действуют в Подмосковье?
8
Собак запрещено выгуливать на детских площадках, на территории школьных, дошкольных и общеобразовательных организаций. Прогулки будут разрешены только на специальных площадках. Если в районе вашего проживания таких нет, придется выбирать места, которые удалены от площадок отдыха, детских и спортивных.
В общественных местах на собаках должен быть надет поводок и намордник (без него могут гулять собаки декоративных пород ростом до 25 см). Что касается выгула кошек, их также не рекомендуется спускать со шлейки. Спускать с поводка животное допустимо только в малолюдных местах. Хозяева своих питомцев должны помнить, что они несут ответственность за безопасность окружающих людей в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными».
Еще одно требование — убирать за животным во время прогулки.