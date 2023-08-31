Школы в РФ смогут ввести допкурсы по русскому языку для плохо знающих предмет учеников

Для определения потребности в организации таких курсов будут проводить диагностику обучающихся на уровень русского языка

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские образовательные организации смогут включить в программы начального, основного и среднего общего образования дополнительные курсы по русскому языку для тех, кто плохо им владеет или вообще не знает язык. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"С целью удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся, слабо владеющих или не владеющих русским языком, организации вправе включить в учебный план общеобразовательной программы курсы, (модули), a также реализовывать дополнительные общеобразовательные программы по изучению русского языка в объеме, необходимом для освоения основных общеобразовательных программ", - говорится в документе.

Отмечается, что будет проводиться диагностика обучающихся на уровень русского языка для определения потребности в организации курсов и реализации дополнительных общеобразовательных программ.