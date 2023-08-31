Пентагон создаст сайт по объяснению аномальных явлений

На ресурсе, в частности, будут будут публиковаться ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по этой тематике, уточнил пресс-секретарь военного ведомства бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США создаст интернет-страницу, посвященную аномальным явлениям и объяснению их природы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Министерство запускает сайт под эгидой управления [Пентагона] по изучению аномальных явлений, чтобы предоставлять общественности информацию об усилиях управления по пониманию и разбору необъяснимых аномальных явлений", - сказал он.

Райдер добавил, что на сайт будут выкладываться фото и видео с необъяснимыми аномальными явлениями по мере их рассекречивания, а также будет проводиться их анализ. Кроме того, на сайте будут публиковаться ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по этой тематике.