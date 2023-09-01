"Известия": личность неопознанного захватчика школы в Беслане установили спустя 19 лет

Асланбек Парчиев 10 лет значился в следственных документах как "боевик №11", пишет газета

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы установили личность неопознанного террориста, участвовавшего в теракте в Беслане в 2004 году. Им оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев, выяснили "Известия".

Как сообщает газета, в мае 2023 года в СК поступила информация об обнаружении совпадения с отпечатками пальцев одного из неизвестных террористов. "Было установлено, что в мае 2002 года это лицо привлекалось к административной ответственности в Москве. Были истребованы его отпечатки пальцев и проведена дактилоскопическая судебная экспертиза. Большой палец правой руки боевика, условно обозначенного под №11, совпал с дактилокартой того, которого задерживали в Москве", - сообщил изданию старший следователь по особо важным делам СК по СКФО Альберт Хасауов.

Асланбек Парчиев 10 лет значился в следственных документах как "боевик №11", отмечают "Известия". По данным источника газеты, он был ликвидирован в первый день захвата школы - 1 сентября.

В ходе расследования СК смог установить и допросить близких и родственников фигуранта, однако они не смогли опознать тело - оно сильно обгорело, отмечает газета. Для опознания следователи взяли у сестры Парчиева генетический материал. Как сообщил Хасауов, экспертиза показала, что с вероятностью 99% тело боевика и материал женщины соотносятся как брата и сестры. По словам следователя, родственники не видели Парчиева с 2003 года, он сообщил им, что уезжает на заработки в Казахстан, поэтому даже после того как он перестал выходить на связь, близкие не стали подавать заявление о розыске.

Потерпевшие во время теракта не смогли опознать террориста по фото - во время захвата школы он, вероятно, был в маске, отмечает издание. Тело Парчиева опознал единственный выживший террорист, участвовавший в захвате школы, Нурпаша Кулаев, сообщил Хасауов. "Расследование этого уголовного дела не прекращалось и не приостанавливалось до настоящего времени. До сих пор проводятся оперативно-следственные мероприятия", - передает слова следователя газета.

Сестры Асланбека Парчиева рассказали "Известиям", что не верят в версию о том, что брат был террористом и участвовал в захвате школы в Беслане. При этом, как отмечает газета, обе женщины подписали документы о полном совпадении ДНК.