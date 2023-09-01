Путин поздравил Сергея Гармаша с юбилеем

Президент России отметил талант и артистический темперамент актера

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием актера театра и кино, режиссера, народного артиста РФ Сергея Гармаша, отметив его мастерство и яркий артистический темперамент.

"Поздравляю вас с 65-летним юбилеем. Яркий артистический темперамент, мастерство и преданность избранному делу помогли вам добиться профессионального успеха, стать одним из наиболее популярных и востребованных российских актеров. Ваши творческие работы - неизменно глубокие и искренние - по праву заслужили признание коллег и любовь зрителей", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Президент пожелал артисту здоровья, удачи и всего самого доброго.

Сергей Гармаш родился 1 сентября 1958 года в Херсоне. С 1984 по 2020 год служил в Московском театре "Современник". Дебютировал в кино в 1984 году в драме Алексея Симонова "Отряд". Среди наиболее известных киноработ - капитан милиции Кошаев в драме "Ворошиловский стрелок", майор милиции Юрий Коротков в сериале "Каменская", присяжный Аркадий в драме "12", садовник Геннадий Петрович в семейной комедии "Чебурашка". Также Гармаш участвовал в дублировании и озвучивании анимационных фильмов.