В пяти регионах России в День знаний открыли центры, работающие по модели "Сириуса"

В сентябре их намерены создать еще в 10 регионах

ТАСС, 1 сентября. Центры поддержки и развития талантливых детей, работающие по модели "Сириуса", торжественно открыли в Хабаровском крае, Магаданской области, Крыму, Калмыкии и Алтае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе образовательного центра "Сириус".

"Пять новых Центров поддержки и развития талантливых детей открылись в российских регионах в День знаний. Все они будут работать по модели образовательного центра "Сириус". Свои двери для школьников и педагогов открыли центры Хабаровского края, Магаданской области, а также Крыма, Калмыкии и Алтая", - говорится в сообщении.

В новых центрах будут реализовывать образовательные программы по направлениям "Наука", "Спорт" и "Искусство". Кроме того, они включатся в научно-технологические проекты "Сириуса" - конкурс "Большие вызовы", "Сириус.Лето" и "Уроки настоящего". Работа региональных центров направлена на то, чтобы выявлять, развивать и сопровождать талантливую молодежь по всей стране, а возможности "Сириуса" были доступны каждому ребенку.

В Хабаровском крае "Сириус 27" создали на базе краевого центра образования. Он сможет принимать до 270 детей на профильные программы во время учебного года и до 450 детей во время каникул. В Магаданской области центр "Перспектива" строит собственный кампус на 200 мест. А с февраля 2023 года профильные программы проводят в регионе в лагере "Северный Артек", который способен принимать до 100 детей единовременно. Крымский центр "Импульс" размещает школьников в собственном кампусе на 120 мест. В 2023 году в образовательных программах здесь поучаствуют 1,5 тыс. школьников республики. Центр "Теегин одн" в Калмыкии помимо основных направлений "Сириуса" представит модули "Прогрессивное растениеводство" и "Калмыцкие народные инструменты". Региональный центр "Алтай.Сириус" расположился в Республиканском классическом лицее, этой осенью детям будут доступны программы по самбо, веб-дизайну и народному творчеству и более 20 секций.

В сентябре региональные центры, работающие по модели "Сириуса", откроют еще 10 регионов России - Краснодарский край, Камчатский край, Новгородская область, Приморский край, Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика Тыва, Саратовская область, Ставропольский край и Томская область. В 2024 году региональные центры заработают во всех субъектах страны, в каждом регионе в среднем они охватят около 20% от всех детей.

Образовательный центр "Сириус" создали по инициативе президента России Владимира Путина. Цель работы центра - выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей.