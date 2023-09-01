Опыт Татарстана намерены использовать в строительстве кампусов мирового уровня

Как уточнил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, в 2023 году на развитие инфраструктуры для образования выделили 13,5 млрд рублей

КАЗАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Технологии, которые использовались для проектирования и строительства новых жилых корпусов общежитий Университета Иннополис в Татарстане, используют для строительства 25 кампусов мирового уровня по всей России. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время церемонии открытия общежитий.

"Все кампусы, которые строятся по поручению президента, - к 2030 году 25 кампусов мирового уровня, - будут использовать технологии, которые применяли здесь для проектирования, строительства и эксплуатации зданий", - сказал он, подчеркнув, что общежития построили в кратчайшие сроки с использованием российских технологических решений.

Чернышенко отметил, что федеральное правительство уделяет большое внимание развитию инфраструктуры для образования. По его словам, в 2023 году на эти цели в рамках нацпроекта выделили 13,5 млрд рублей.

Вице-премьер подчеркнул, что Университет Иннополис предоставляет студентам возможность тесно сотрудничать с инвесторами и резидентами технологических компаний, чтобы совместно создавать продукты, способные обеспечить технологический суверенитет России. "Все, что вы делаете здесь, работает на суверенитет нашей страны. Президент нам поручил направить фокус внимания именно на достижение технологического суверенитета. Мы должны полностью избавиться от колониальной зависимости от технологий, которые были нам навязаны", - обратился Чернышенко к студентам.