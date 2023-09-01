Москалькова сообщила о получении более 20 тыс. обращений от семей участников СВО

По словам уполномоченного по правам человека РФ, по этому направлению работает и с уполномоченным по правам человека на Украине

ИВАНОВО, 1 сентября. /ТАСС/. Более 20 тыс. обращений от семей участников специальной военной операции поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом она сообщила в ходе рабочей поездки в Иваново.

"Мы работаем в этом направлении. Цифра, поступивших обращений [с начала СВО] - это уже больше 20 тыс. Это семьи участников специальной военной операции. Разные вопросы, вопросы о попавших в плен, без вести пропавших, оказания медицинской помощи. Мы, уполномоченные по правам человека, имея свои механизмы взаимодействия с органами власти, работаем вместе", - сказала Москалькова.

Кроме того, она добавила, что по этому направлению работает и с уполномоченным по правам человека на Украине. "Трудно, иногда берем паузу, когда не можем друг с другом разговаривать, потом возвращаемся, потому что люди стоят за нами. Только мы можем решить вопрос о воссоединении детей и родителей, которые по разные стороны границ", - уточнила омбудсмен.

Москалькова также сообщила, что в условиях СВО у уполномоченных появились новые направления работы, в том числе помощь эвакуированным из зоны СВО и защита прав местных жителей, "чтобы они не были ущемлены присутствием этих людей". "У нас сформировались новые направления деятельности. Я думаю, что нужно было бы [их] отразить в федеральном конституционном законе об уполномоченных по правам человека в РФ и в федеральном законе об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ", - добавила она в ходе встречи со студентами Ивановского госуниверситета.

В новость внесена правка (12:19 мск) - передается с уточнением в первом абзаце, верно - по правам.